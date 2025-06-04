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Земельные участки в Сербии

9 объектов найдено
Участок земли в Surcin, Сербия
Участок земли
Surcin, Сербия
Земля развития для продажи - Ключ, Сурчин, Белград, СербияСтратегически расположенный участо…
$881,165
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Участок земли в Город Белград, Сербия
Участок земли
Город Белград, Сербия
Земельный участок5 соток ,центр Белграда, район Коньарник.Разрешено строить нежилые коммерче…
$240,440
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Участок земли в Cajetina Municipality, Сербия
Участок земли
Cajetina Municipality, Сербия
Land for sale in Zlatibor, central Serbia, 26.000 m2. Ideal for construction of facilities f…
$743,739
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Участок земли в Город Белград, Сербия
Участок земли
Город Белград, Сербия
Земля,40 га,из них 20 гектаров сельхозземель, 20 га, на которых дозволено строительство.    …
$3,52 млн
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Участок земли в Город Белград, Сербия
Участок земли
Город Белград, Сербия
A beautiful plot in a quiet location only 15 minutes from the center of Belgrade. The plot i…
$390,870
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Участок земли в Город Белград, Сербия
Участок земли
Город Белград, Сербия
Земля,70 соток, расположена в Белграде, возле главной магистрали, который идет через весь го…
$5,44 млн
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Участок земли в Сопот, Сербия
Участок земли
Сопот, Сербия
Plot 4200m2 buildin land.Conections for electricity, water, gas and soonfiber optic internet…
$271,438
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Участок земли в Kadina Luka, Сербия
Участок земли
Kadina Luka, Сербия
Stone mine " Granite-Dacite" near the town of Ljig - Kadina port -central Serbia. Currently …
$1,63 млн
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Участок земли в City of Novi Sad, Сербия
Участок земли
City of Novi Sad, Сербия
Земельный участок в Боцке. 6 км от Нови сад, в экологически чистом районе (Националный па…
$369,598
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