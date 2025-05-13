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Жилой комплекс "CÔTIER HOUSE 2" (В наличии более 4 квартир)

Дубай, ОАЭ
от
$628,156
от
$7,973/м²
;
9
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Описание Описание
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ID: 26187
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

NEW жилой комплекс в Дубае ''Côtier House 2'' — это настоящий шедевр, расположенный на Островах Дубая. Это 13-этажное жилое здание включает в себя цокольный этаж и два уровня парковки. Архитектурная концепция комплекса — это ода океану: уникальные, вдохновлённые морем изогнутые формы создают ощущение уюта, которое может подарить только настоящий «дом».

Проект предлагает квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы с 3 спальнями, а также дуплексы с 3 и 4 спальнями. В каждом жилом блоке тщательно подобранная палитра материалов создаёт гармоничную атмосферу и функциональность в открытой планировке. Панорамные окна от пола до потолка наполняют пространство естественным светом, который мягко рассеивается по всему интерьеру. Плавные линии и чёткие формы придают обстановке ощущение уюта и мягкости. Балконы открывают захватывающие виды на море.

Жителям Côtier House 2 доступны роскошные удобства: лобби в стиле отеля, несколько бассейнов (включая инфинити-бассейн), клуб, современный фитнес-центр, бизнес-зоны и станции зарядки электромобилей.

Расположение комплекса позволяет наслаждаться уединением вдали от городской суеты, оставаясь при этом всего в нескольких минутах от ключевых деловых, транспортных и развлекательных центров Дубая:
— 10 минут до Gold Souq
— 20 минут до международного аэропорта Дубая и Dubai Frame
— 24 минуты до Dubai World Trade Centre и Downtown Dubai
— 33 минуты до Business Bay

Конфигурация здания: G+2P+10

 

Цены:
От 551K до 719K EUR

Сдача объекта:
2-й квартал 2027 года

Коммунальные платежи:
0.36 EUR/m² в год

Меблировка:
Полностью меблировано

NOC:
34.00%

Включено:
Парковка

 

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс "CÔTIER HOUSE 2" (В наличии более 4 квартир)
Дубай, ОАЭ
от
$628,156
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
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