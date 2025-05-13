Жилой комплекс "CÔTIER HOUSE 2" (В наличии более 4 квартир)

NEW жилой комплекс в Дубае ''Côtier House 2'' — это настоящий шедевр, расположенный на Островах Дубая. Это 13-этажное жилое здание включает в себя цокольный этаж и два уровня парковки. Архитектурная концепция комплекса — это ода океану: уникальные, вдохновлённые морем изогнутые формы создают ощущение уюта, которое может подарить только настоящий «дом».

Проект предлагает квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы с 3 спальнями, а также дуплексы с 3 и 4 спальнями. В каждом жилом блоке тщательно подобранная палитра материалов создаёт гармоничную атмосферу и функциональность в открытой планировке. Панорамные окна от пола до потолка наполняют пространство естественным светом, который мягко рассеивается по всему интерьеру. Плавные линии и чёткие формы придают обстановке ощущение уюта и мягкости. Балконы открывают захватывающие виды на море.

Жителям Côtier House 2 доступны роскошные удобства: лобби в стиле отеля, несколько бассейнов (включая инфинити-бассейн), клуб, современный фитнес-центр, бизнес-зоны и станции зарядки электромобилей.

Расположение комплекса позволяет наслаждаться уединением вдали от городской суеты, оставаясь при этом всего в нескольких минутах от ключевых деловых, транспортных и развлекательных центров Дубая:

— 10 минут до Gold Souq

— 20 минут до международного аэропорта Дубая и Dubai Frame

— 24 минуты до Dubai World Trade Centre и Downtown Dubai

— 33 минуты до Business Bay

Конфигурация здания: G+2P+10

Цены:

От 551K до 719K EUR

Сдача объекта:

2-й квартал 2027 года

Коммунальные платежи:

0.36 EUR/m² в год

Меблировка:

Полностью меблировано

NOC:

34.00%

Включено:

Парковка