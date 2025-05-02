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  3. Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл The Wilds (Cassia Villa) с бассейнами, заповедниками и оздоровительным клубом, South of Dubai, ОАЭ

Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл The Wilds (Cassia Villa) с бассейнами, заповедниками и оздоровительным клубом, South of Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,39 млн
14.04.2025
$1,38 млн
13.04.2025
$1,38 млн
12.04.2025
$1,39 млн
11.04.2025
$1,42 млн
10.04.2025
$1,42 млн
09.04.2025
$1,43 млн
08.04.2025
$1,43 млн
06.04.2025
$1,43 млн
05.04.2025
$1,42 млн
04.04.2025
$1,44 млн
03.04.2025
$1,45 млн
02.04.2025
$1,45 млн
01.04.2025
$1,44 млн
30.03.2025
$1,44 млн
29.03.2025
$1,45 млн
28.03.2025
$1,46 млн
27.03.2025
$1,45 млн
26.03.2025
$1,45 млн
25.03.2025
$1,45 млн
24.03.2025
$1,44 млн
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25183
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429499
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в The Wilds – уникальный жилой проект, который объединяет комфорт современной жизни с первозданной природой. Здесь, среди пышной зелени и живописных ландшафтов, вас ждет коллекция роскошных вилл, идеально подходящих для тех, кто ценит уединение. В проекте будет уникальное благоустройство, состоящие из пышных зеленых насаждений, чтобы подарить резидентам возможность жить в окружении живой природы, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом, не покидая динамичного мегаполиса.

В The Wilds представлены элегантные виллы Cassia и Ravenna Residences с тремя, четырьмя и пятью спальнями. Просторные резиденции отличаются продуманной архитектурой, современными интерьерами и панорамными окнами, которые наполняют дома естественным светом. Виллы располагаются на больших земельных участках, обеспечивая уединение и личное пространство. Открытые террасы, частные сады и великолепные виды на природные парки делают этот проект воплощением спокойствия и уюта. На территории The Wilds предусмотрена обширная инфраструктура, включающая спа-центр, оздоровительный клуб, бассейны, баскетбольные площадки и теннисные корты, зоны для наблюдения за птицами и звездами, площадки для йоги и медитации, а также органический фермерский рынок.

Удобства:

  • Бассейны
  • Центральный парк
  • Заповедные уголки для изучения дикой природы
  • Прогулочные маршруты и велодорожки
  • Детские игровые зоны и площадки для приключений
  • Оздоровительный клуб
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный и падел корты
  • Современный тренажерный зал
  • Студия йоги
  • Спа-центр
  • Органический фермерский рынок
  • Зарядные станции для электромобилей
  • Эксклюзивный The Nest Signature Pavilion (центр взаимодействия с природой)
  • Открытые пространства для пикников и встреч с друзьями

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка (65/35)

Особенности квартир

Полностью оборудованные кухня и санузлы

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 25 минутах от аэропорта Дубая и Dubai Mall.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл The Wilds (Cassia Villa) с бассейнами, заповедниками и оздоровительным клубом, South of Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,39 млн
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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