Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл The Wilds (Cassia Villa) с бассейнами, заповедниками и оздоровительным клубом, South of Dubai, ОАЭ

Добро пожаловать в The Wilds – уникальный жилой проект, который объединяет комфорт современной жизни с первозданной природой. Здесь, среди пышной зелени и живописных ландшафтов, вас ждет коллекция роскошных вилл, идеально подходящих для тех, кто ценит уединение. В проекте будет уникальное благоустройство, состоящие из пышных зеленых насаждений, чтобы подарить резидентам возможность жить в окружении живой природы, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом, не покидая динамичного мегаполиса.
В The Wilds представлены элегантные виллы Cassia и Ravenna Residences с тремя, четырьмя и пятью спальнями. Просторные резиденции отличаются продуманной архитектурой, современными интерьерами и панорамными окнами, которые наполняют дома естественным светом. Виллы располагаются на больших земельных участках, обеспечивая уединение и личное пространство. Открытые террасы, частные сады и великолепные виды на природные парки делают этот проект воплощением спокойствия и уюта. На территории The Wilds предусмотрена обширная инфраструктура, включающая спа-центр, оздоровительный клуб, бассейны, баскетбольные площадки и теннисные корты, зоны для наблюдения за птицами и звездами, площадки для йоги и медитации, а также органический фермерский рынок.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.
Рассрочка (65/35)Особенности квартир
Полностью оборудованные кухня и санузлыРасположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 25 минутах от аэропорта Дубая и Dubai Mall.