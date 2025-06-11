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Продажа вилл в Mina Al arab, ОАЭ

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1 объект найдено
Вилла в Mina Al arab, ОАЭ
Вилла
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Цена будет подтверждена | 318 кв.мPorto Playa, совместный шедевр Ellington Properties и RAK …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Mina Al arab, ОАЭ

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