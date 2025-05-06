Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Mina Al arab
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Аренда квартир и апартаментов на длительный срок в Mina Al arab, ОАЭ

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Опыт жизни на набережной в лучшем виде с этой просторной, стильной 2-комнатной квартирой в в…
$20,419
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Опыт жизни на набережной в лучшем виде с этой просторной, стильной 2-комнатной квартирой в в…
$32,671
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти