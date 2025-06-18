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Квартиры-студии в Khuzam, ОАЭ

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2 объекта найдено
Студия 3 спальни в Khuzam, ОАЭ
Студия 3 спальни
Khuzam, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Цена начинается от AED 2 400 000 | От 207 кв.мГранада II - Зеленое святилище, где жизнь расц…
$653,515
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Студия 2 спальни в Khuzam, ОАЭ
Студия 2 спальни
Khuzam, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Цена начинается от 2 300 000 дирхамов от 170 кв.м.Гранада II - Зеленое святилище, где жизнь …
$626,285
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Параметры недвижимости в Khuzam, ОАЭ

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