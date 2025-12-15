Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Fahid Island
  4. Жилая

Жилье в Fahid Island, ОАЭ

квартиры
8
9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$1,19 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/11
Experience the epitome of luxury living in Abu Dhabi, a city that embodies opulence and soph…
$951,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 1 комната
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$550,649
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
NicoleNicole
Квартира 1 комната в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 1 комната
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$550,649
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$1,39 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$1,19 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 1 комната в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 1 комната
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$841,012
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 1 комната
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$841,012
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Fahid Island, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Fahid Island, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Количество этажей 9
The Beach House - Aldar Development - новый жилой комплекс в Абу Даби, Объединенные Арабские…
$1,77 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ
Языки общения
English, Русский
VernaVerna

Параметры недвижимости в Fahid Island, ОАЭ

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти