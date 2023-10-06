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Количество комнат в Дубае, ОАЭ

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1 объект найдено
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Элиц 3 у Дуная Испытайте вершину Luxur Living в Jumeirah Village Circle ( JVC ). наслаждайт…
€302,000

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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