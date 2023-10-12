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Квартиры в Dubai Production City, ОАЭ

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1 объект найдено
Квартира в Dubai Production City, ОАЭ
Квартира
Dubai Production City, ОАЭ
Площадь 67 м²
fam Properties представляет просторную квартиру с одной спальней в башне Центриум 1 в Дубайс…
€114,903

Параметры недвижимости в Dubai Production City, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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