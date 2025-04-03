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Жильё в Dibba, ОАЭ

1 объект найдено
Вилла с балконом, с охраной, с личным бассейном в Dibba, ОАЭ
Вилла с балконом, с охраной, с личным бассейном
Dibba, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 12 302 м²
Фарм -вилла находится в пределах спокойной зоны (Вади Сена) Дибба в Фуджайре, ОАЭ. Этот прое…
$5,45 млн
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