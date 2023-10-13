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Производственные здания в ОАЭ

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1 объект найдено
Производство в Дубай, ОАЭ
Производство
Дубай, ОАЭ
Площадь 3 866 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,24 млн
Realting.com
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