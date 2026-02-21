Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Al Taf Al Gharbi
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Al Taf Al Gharbi, ОАЭ

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Al Taf Al Gharbi, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Al Taf Al Gharbi, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 3/5
📩 Напишите и оставьте заявку 🏡 BAIA – эксклюзивные таунхаусы в набережной зоны Абу-Даби! …
$1,08 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Al Taf Al Gharbi, ОАЭ

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти