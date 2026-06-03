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Таунхаусы в Al Hidayriyyat, ОАЭ

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Hudayriyat Golf Estates: премиальное сообщество на острове Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estate…
$1,16 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Hudayriyat Golf Estates: премиальное сообщество на острове Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estate…
$1,35 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в Al Hidayriyyat, ОАЭ

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