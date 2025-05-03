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Продажа вилл в Эде-Дафре, ОАЭ

Zayed City
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3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 442 м²
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$2,67 млн
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Вилла 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$1,55 млн
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Вилла 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Эде-Дафре, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
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