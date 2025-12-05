Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Abu Al Abyad Island
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры и апартаменты с террасой в Abu Al Abyad Island, ОАЭ

Квартира 2 комнаты в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 11
$434,025
$434,025
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 11
$754,234
$754,234
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 3
$741,164
$741,164
Оставить заявку
NicoleNicole
Квартира 1 комната в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 1 комната
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 10
$532,048
$532,048
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 9
$630,888
$630,888
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Abu Al Abyad Island, ОАЭ

с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
