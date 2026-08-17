Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Черноморск
  4. Жилая

Жилье в Черноморске, Украина

;
квартиры
8
10 объектов найдено
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 75 м²
32704 Продам просторную однокомнатную квартиру в Черноморске на первой линии от моря. Общая …
$79,000
Оставить заявку
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 112 м²
35372. Продам просторную трёхкомнатную квартиру в Черноморске с прямым видом на море. Общая …
$86,000
Оставить заявку
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 93 м²
38441 Продам 2-комнатную квартиру с террасой у моря. Общая площадь — 93 кв.м, Терраса 75 кв.…
$29,999
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 56 м²
35522. Продаётся однокомнатная квартира в Черноморске на улице Парусной. Общая площадь — 5…
$45,000
Оставить заявку
Дом в Черноморск, Украина
Дом
Черноморск, Украина
Площадь 210 м²
Пропоную на продаж розкішний будинок у престижному Чорноморському яхт-клубі. Розташований на…
$275,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 110 м²
36339 Продаётся квартира в Черноморске, всего в 150 метрах от моря. Просторная квартира площ…
$65,000
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом в Черноморск, Украина
Дом
Черноморск, Украина
Площадь 200 м²
35284. Продаётся уютный трёхэтажный дом площадью 200 м² на участке 6 соток в Черноморске. До…
$215,000
Оставить заявку
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 92 м²
35410. Продаётся уютная и просторная четырёхкомнатная квартира площадью 92 м² в Черноморске.…
$83,000
Оставить заявку
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 97 м²
35371. Продаётся трёхкомнатная квартира с капитальным ремонтом в Черноморске. Общая площад…
$85,000
Оставить заявку
Квартира в Черноморск, Украина
Квартира
Черноморск, Украина
Площадь 85 м²
35386. Предлагается к продаже уютная квартира площадью 85 м² в самом центре Черноморска на п…
$60,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти