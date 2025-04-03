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Жильё в Черноморское, Украина

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Черноморское, Украина
Квартира 2 комнаты
Черноморское, Украина
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 9/10
25889 В продаже двухкомнатная квартира в пгт Черноморское с видом на море, расположена в 10т…
$30,000
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Квартира 1 комната в Черноморское, Украина
Квартира 1 комната
Черноморское, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/10
25380. Продам однокомнатную квартиру с видом на море. Общая площадь 36,6 кв.м. Выполнен капи…
$24,000
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Дом 6 комнат в Черноморское, Украина
Дом 6 комнат
Черноморское, Украина
Число комнат 6
Площадь 275 м²
Этаж 1/2
15933 Продам 2-х этажный дом возле моря на участке в 10 соток. Дом полностью меблирован и ос…
$250,000
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