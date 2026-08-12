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Квартиры в Одесском районе, Украина

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Одесса
2903
Лиманка
63
Черноморск
8
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3 739 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Одесса, Украина
Пентхаус 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 989 м²
Этаж 7/3
Уникальный 3-этажный пентхаус в центре ОдессыЕдинственный в своем роде 3-этажный пентхаус на…
$3,00 млн
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 78 м²
Пропонується до продажу стильна 2-кімнатна квартира площею 78 м² у преміальному ЖК «Атмосфер…
$220,000
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BPS Consulting
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 47 м²
37112 Продам просторную однокомнатную квартиру в ЖК Консул. Общей площадью 47 кв.м. Планиро…
$160,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 140 м²
№1893. . . Предлагаем к продаже просторную квартиру в шаге от пл. Екатерининская. Общая площ…
$165,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 15 м²
36889 Продаётся 1-комнатная квартира в жилом комплексе Первомайский, всего в 400 метрах от м…
$12,800
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Комната в Одесса, Украина
Комната
Одесса, Украина
Площадь 10 м²
5054. Продается комната на Молдаванке по ул. А. Кутузакия. Общая площадь 10 кв.м. Дом крепк…
$7,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 32 м²
38455 Предлагается к продаже студия с готовым ремонтом в жилом комплексе Акрополь-3, секция …
$67,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 116 м²
14003 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Консоль" на улице Пишо…
$100,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
37946 Продажа 1-комнатной квартиры в ЖК «Михайловский городок», Молдаванка. Квартира общей п…
$51,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 25 м²
34062. Продам отдельную 1-комнатную квартиру с балконом в сданном доме — ЖК Smart City, улиц…
$21,500
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 24 м²
33273 Продам 1-комнатную квартиру с ремонтом в ЖК Виа Рома. Общая площадь — 24 кв.м. Кварти…
$44,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 20 м²
26507 Продам 1-комнатную квартиру на улице Н. Боровского. Выполнен современный ремонт. Уком…
$18,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 74 м²
31326 Продам квартиру в новом доме на Педагогической. Общая площадь 74 кв.м. Вид на город и …
$115,000
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Комната в Одесса, Украина
Комната
Одесса, Украина
Площадь 9 м²
36326. В продаже комната с ремонтом и мебелью в коммунальной квартире Предлагается уютная к…
$8,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 43 м²
35855 В продаже квартира в жилом комплексе Розенталь. Дом с газом. Общая площадь 43 кв.м. Пр…
$43,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 41 м²
12616 Квартира в жилом квартале Kadorr City на ул. Краснова. Ремонт от строителей, все необх…
$69,706
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
25247 Продам однокомнатную квартиру в жилом комплексе Derby Style House на Фонтанской доро…
$39,500
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 46 м²
17836 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру на Пишоновской. Расположена внутри двора со…
$28,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 43 м²
24836 Продам однокомнатную квартиру в Черноморке. Общая площадь 43 кв.м. Высокие потолки бол…
$43,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 57 м²
36768. В продаже двухкомнатаня квартира в новом жилом квартале Кадорр. 60я Жемчужина. Отличн…
$122,800
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
26846 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Морская Симфония. Располагается на комфортном средн…
$75,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 36 м²
32235 В продаже 1-но комнатная квартира в новом сданном доме на Сеченова/Новосельского, эт…
$48,200
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Комната в Одесса, Украина
Комната
Одесса, Украина
Площадь 19 м²
№4413. . . Продается комната в 3-комнатной квартире на ул. Старопортофранковская. Дом "стали…
$17,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 37 м²
34085 Продается 2-х комнатная квартира в Сталинке в центре города. Общая площадь 37 кв.м. Ун…
$29,900
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 76 м²
34147 Продам 2-комнатную квартиру на Фонтане, рядом с Парк Победы. Общая площадь — 76 кв.м.…
$97,000
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Квартира в Александровка, Украина
Квартира
Александровка, Украина
Площадь 31 м²
26666 Продам 1-комнатную квартиру вблизи поселка Котовского. Общая площадь 31 кв.м. Жилое …
$19,999
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 59 м²
8400 Предлагаем к продаже 2-х комнатную квартиру в новом малоквартирном доме на Таирова. Общ…
$65,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 17 м²
36042 Продам 1-комнатную квартиру на Молдаванке, ул. Богдана Хмельницкого. Общая площадь — 1…
$17,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 62 м²
32630 Продам 3-комнатную квартиру на улице Академика Королёва. Общая площадь — 62 кв.м. Квар…
$52,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 39 м²
10424. . . Продаётся помещение на ул. Екатерининская. Общая площадь 39 кв.м. Состояние позво…
$25,000
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Типы недвижимости в Одесском районе

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Параметры недвижимости в Одесском районе, Украина

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