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Квартиры в Odeskiy rayon, Украина
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316 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
27 м²
1/4
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
€13,629
1
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1
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Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3
67 м²
1/2
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
€20,898
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
36 м²
4/7
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
€27,258
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Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
79 м²
5/7
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
€48,155
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
64 м²
9/16
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
€57,241
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Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1
44 м²
5/5
18185 В продаже квартира на Фонтанке. Качественный ремонт. Установлена …
€30,438
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
43 м²
10/16
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
€36,343
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
35 м²
3/5
18112 В продаже новая 1-комнатная квартира на Седьмом Небе. Общая площа…
€26,349
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
65 м²
7/17
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
€49,972
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
34 м²
1/5
18041 В продаже 1-комнатная квартира в сданном доме в жилом массиве Сед…
€22,715
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
47 м²
4/7
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
€38,161
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
32 м²
3/5
17989 Продается однокомнатная квартира в новом жилом комплексе Кекс. Об…
€23,532
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Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1
37 м²
8/13
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
€29,983
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
35 м²
3/5
17927. Продается 1-но комнатная квартира в жилом комплексе "Австрийский…
€22,715
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Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
2
47 м²
12/13
17887 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Новая Европа. …
€32,709
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Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1
44 м²
12/21
17884 В продаже однокомнатная квартира со свободной планировкой на бер…
€36,343
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Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1
44 м²
11/21
17885 В продаже однокомнатная квартира со свободной планировкой на бере…
€36,343
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
47 м²
2/16
17848 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова. Квартира состоит из сп…
€41,795
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
35 м²
1/5
17838 В продаже 1-комнатная квартира с ремонтом в сданом доме в 7 Небе.…
€22,715
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
22 м²
11/12
17754. Продам однокомнатную квартиру в жилом комплексе Artville. Выпол…
€16,355
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
41 м²
4/5
17744. Продается однокомнатная квартира в новом малоквартирном доме в Ч…
€36,343
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
55 м²
5/6
17721. Продам двухкомнатную квартиру в кирпичном доме, жилой комплекс П…
€57,241
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Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1
43 м²
4/6
17720. Продам квартиру в доме из красного кирпича в Совиньоне. Общая п…
€41,795
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
28 м²
2/4
17678 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру. Студия с ремонтом, …
€15,900
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Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1
43 м²
6/16
17668. В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе Авторский рай…
€26,349
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Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1
36 м²
3/10
17624 Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Сдел…
€29,529
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Квартира 3 комнаты
Авангард, Украина
3
73 м²
5/5
17619 Трехкомнатная квартира в жилом комплексе "Седьмое небо". Светлая,…
€45,429
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Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1
41 м²
8/10
17508. Продам уютная двухкомнатную квартиру в новом кирпичном доме на Ф…
€32,709
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
31 м²
4/8
17470. Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Артвиль". Светлая, про…
€24,259
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
34 м²
5/5
17437 В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе "Седьмое небо"…
€24,418
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