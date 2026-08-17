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Жилье в Великодолинском, Украина

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дома
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8 объектов найдено
Квартира в Великодолинское, Украина
Квартира
Великодолинское, Украина
Площадь 61 м²
30911Продам трёхкомнатную квартиру с индивидуальным отоплением в Великодолинском. Квартира в…
$26,500
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Дом в Великодолинское, Украина
Дом
Великодолинское, Украина
Площадь 170 м²
37928 Продам дом в Великодолинском. Общая площадь — 170 кв.м. Дом двухэтажный, с удобной пл…
$76,500
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Дом в Великодолинское, Украина
Дом
Великодолинское, Украина
Площадь 55 м²
36766 Дом состоит из двух половин. В каждой половине есть свой вход, своя кухня и санузел. У…
$32,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Великодолинское, Украина
Дом
Великодолинское, Украина
Площадь 71 м²
38171 Продам капитальный дом в Великодолинском. Общая площадь - 71 кв.м, участок 7 соток. Ч…
$32,500
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Дом в Великодолинское, Украина
Дом
Великодолинское, Украина
Площадь 148 м²
23516 В продаже дом в Великодолинском Общая площадь 148 кв.м. Два этажа. Капитальный ремонт.…
$45,000
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Дом в Великодолинское, Украина
Дом
Великодолинское, Украина
Площадь 75 м²
29469. Продам капитальный дом в центре с. Великодолинское в 15 км от Одессы. В доме три комн…
$47,500
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Великодолинское, Украина
Дом
Великодолинское, Украина
Площадь 110 м²
15232 В продаже дом свежей постройки. Современные архитектурные решения. Дом выполнен в оди…
$134,777
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Дом в Великодолинское, Украина
Дом
Великодолинское, Украина
Площадь 280 м²
10461 Продам 3-х этажный дом в пос. Великодолинское. Общая площадь 280 кв.м. Распланирован н…
$95,000
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