Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Александровка
  4. Жилая

Жильё в Александровка, Украина

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Александровка, Украина
Дом 6 комнат
Александровка, Украина
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
30707 Продается просторный дом в Александровке с общей площадью 260 кв.м., расположенный на …
$140,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Александровка, Украина
Квартира 1 комната
Александровка, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
26666 Продам 1-комнатную квартиру вблизи поселка Котовского. Общая площадь 31 кв.м. Жилое …
$19,999
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Александровка, Украина
Дом 4 комнаты
Александровка, Украина
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
22805. Продам 2-х этажный дом, новой постройки, в пос. Александровка. Общая площадь 200 кв.м…
$110,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов