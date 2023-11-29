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372 объекта найдено
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Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council, Украина
6
3
2 000 м²
4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,42 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council, Украина
5
5
700 м²
2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€885,872
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Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4
140 м²
1/2
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
€163,546
2
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Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3
100 м²
1/2
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
€26,349
2
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Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4
198 м²
1/2
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
€95,402
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
135 м²
1/2
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
€129,019
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
305 м²
1/2
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
€181,717
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
127 м²
1/2
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
€116,299
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Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5
153 м²
1/2
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
€26,349
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
240 м²
1/2
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
€109,030
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Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5
280 м²
1/1
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
€362,526
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
95 м²
1/1
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
€36,343
1
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Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2
88 м²
1/1
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
€113,573
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
135 м²
1/2
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
€180,809
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Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
160 м²
1/2
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
€145,374
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Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
6
240 м²
1/2
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
€75,413
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Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4
218 м²
1/2
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
€45,429
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Дом 8 комнат
Лиманка, Украина
8
305 м²
1/2
17826 Продам дом площадью 305 кв.м. на участке 10 соток в Сосновом Бер…
€272,576
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
125 м²
1/2
17692 Предлагаю к продаже качественно построенный дом,расположенный на …
€113,573
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Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
100 м²
1/1
17665 В продаже дом свежей постройки в Нерубайском. Дом современной пла…
€63,601
1
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Дом 4 комнаты
Прилиманское, Украина
4
170 м²
1/2
17643 В продаже дом в Сухом Лимане Построен из деревянного сруба. Общая…
€63,601
2
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Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
5
300 м²
1/2
17536...В продаже двухэтажный дом, стоящий на участке 11 соток, на гран…
€227,147
1
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Дом 1 комната
Молодёжное, Украина
1
28 м²
1/1
17547 В продаже дом с участком 6 соток в Великодолинском. Площадь дома …
€9,722
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Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5
128 м²
1/2
17443 Предлагаю к продаже дом из кирпича расположен на 7 сотках земли п…
€61,784
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Дом 4 комнаты
Кремидовка, Украина
4
75 м²
1/1
17353 Продам дом в пригороде Одессы (Кремидовка). Участок 10 соток. …
€16,809
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
220 м²
1/2
17356. Предлагается к продаже новый дом, который расположен в 300 метра…
€576,953
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
240 м²
1/2
17357. Продается дом в стиле современных тенденций в дизайне. Приятные …
€590,582
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Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5
200 м²
1/2
17349 Предлагаю к продаже дом 2 этажа расположен на участке 2,7 соток. …
€45,429
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Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
300 м²
1/2
17324 В продаже дом в селе Усатово на улице Богдана Хмельницкого. Общая…
€136,288
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Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4
150 м²
1/2
17236 Продается дом в престижном районе Фонтанка-1. Выполнен не заверше…
€113,573
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Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина
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