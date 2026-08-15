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Производственные здания в Одессе, Украина

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4 объекта найдено
Производство 15 000 м² в Одесса, Украина
Производство 15 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 000 м²
Индустриальный люкс Odega, который действительно дает «начало без долгих танцев» -4 га частн…
$5,00 млн
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Производство 15 600 м² в Одесса, Украина
Производство 15 600 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 600 м²
Он обеспечивает комплексный жилой зал из бывших лабораторных материалов, расположенный в рай…
$2,50 млн
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BPS Consulting
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Производство 5 000 м² в Одесса, Украина
Производство 5 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 5 000 м²
Инфраструктура восьми-трех гектаров — максимальная вместимость в Эдемском саду. секунда В Од…
$3,00 млн
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Производство 3 119 м² в Одесса, Украина
Производство 3 119 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 119 м²
Есть трехэтажное здание целого здания двухсот двадцати трех метров в квадрате, со зданием 39…
$500,000
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