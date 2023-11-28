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Склады в Одесса, Украина

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9 объектов найдено
Склад 1 комната в Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 640 м²
складское помещение 540 кв.м, высота потолков 4 м, рампа, бытовые помещения (душевые, санузл…
€1,460
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Склад 1 комната в Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 880 м²
складские помещения 300, 330 и 880 кв.м на террирории целостного имущественного комплекса, с…
€2,008
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Склад 1 комната с подвалом в Одесса, Украина
Склад 1 комната с подвалом
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 660 м²
подвальное складское помещение 460 + 200 кв.м, рампа, подъемник на 1,5 т, напряжение 380, по…
€1,095
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Склад 65 комнат с лифтом, с кондиционером в Одесса, Украина
Склад 65 комнат с лифтом, с кондиционером
Одесса, Украина
Комнаты 65
Площадь 9 000 м²
ул Овидиопольская дуга Моторная Действующее оффисно-складской комплекс На охраняемой терри…
€1,83 млн
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Склад 4 комнаты в Одесса, Украина
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 630 м²
р-н Клеверного моста, земля 1,311 га. Ангар 540 кв.м. Помещение 70 кв.м. с 3 кабинетами
€456,278
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Склад 2 комнаты в Одесса, Украина
Склад 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 14 400 м²
земельный участок 4 га под строительство складского терминала с офисными зданиями (есть два …
€3,65 млн
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Склад 4 комнаты в Одесса, Украина
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 303 м²
Фасадное помещение
€91,256
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Склад 17 комнат в Одесса, Украина
Склад 17 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 17
Площадь 451 м²
Отдельно стоящее здание с хорошей транспортной развязкой, с парковочными местами. Подходит п…
€182,511
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Склад 1 комната с подвалом в Одесса, Украина
Склад 1 комната с подвалом
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 11 м²
Бельэтажное складское помещение 11,3 м с подвалом под нип площадью11,1 м. Входная дверь кова…
€6,388
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