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Кафе и рестораны в Одессе, Украина

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7 объектов найдено
Ресторан, кафе 450 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 450 м²
Одесса, Украина
Площадь 450 м²
Есть двухэтажное здание (ресторан) со старой игровой площадкой под центром города, в Шенченк…
$600,000
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Ресторан, кафе 150 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 150 м²
Одесса, Украина
Площадь 150 м²
Эксклюзивное предложение: легендарный бар на Ланжероновской, 150 м² Адрес ул. Ланжероновск…
$1,25 млн
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Ресторан, кафе 130 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 130 м²
Одесса, Украина
Площадь 130 м²
Переезд в кафе / ресторан в лобби. Предполагалось продать уникальный номер в кафе или рестор…
$260,000
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Ресторан, кафе 275 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 275 м²
Одесса, Украина
Площадь 275 м²
Кажется, это уникальное помещение в историческом центре Одессы, на пересечении улиц Бунн и В…
$300,000
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Ресторан, кафе 889 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 889 м²
Одесса, Украина
Площадь 889 м²
Эксклюзивный формат, который всплывает на рынке, встречается редко: новое отдельное фронтенд…
$2,50 млн
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Ресторан, кафе 210 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
Эксклюзивное предложение: легендарный кондиционер с недвижимостью в сердце Одессы. Расположе…
$1,15 млн
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Ресторан, кафе 210 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
Бизнес готов в самом сердце исторической части города на пересечении улиц Пронска и Сада. Эт…
$250,000
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BPS Consulting
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