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Продажа офисных помещений в Одессе, Украина

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120 объектов найдено
Офис 140 м² в Одесса, Украина
Офис 140 м²
Одесса, Украина
Площадь 140 м²
27833. Продам помещение в Центре. Общая площадь 140 кв.м. Распланирована на 4 кабинета. Рабо…
$190,000
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Офис 368 м² в Одесса, Украина
Офис 368 м²
Одесса, Украина
Площадь 368 м²
30939 Продается коммерческое помещение в оживленном центре города на улице Малая Арнаутская…
$290,000
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Офис 1 021 м² в Одесса, Украина
Офис 1 021 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 021 м²
№1231. . . Продам офис на ул. Космонавтов / Генерала Петрова. Площадь помещений 1021 кв.м. К…
$1,000,000
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Офис 730 м² в Одесса, Украина
Офис 730 м²
Одесса, Украина
Площадь 730 м²
30097 Продам офисно - складское помещение на улице Мечникова Общая площадь 730 кв.м. в центр…
$350,000
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Офис 62 м² в Одесса, Украина
Офис 62 м²
Одесса, Украина
Площадь 62 м²
14189. Фасадный офис в центре города на ул. Асташкина. Приемная, два кабинета, кухня, подсоб…
$38,000
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Офис 90 м² в Одесса, Украина
Офис 90 м²
Одесса, Украина
Площадь 90 м²
26020. Продам помещение в жилом комплексе Чудо Город. Площадь помещения 90 кВ.м. Большой зал…
$30,000
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TekceTekce
Офис 305 м² в Одесса, Украина
Офис 305 м²
Одесса, Украина
Площадь 305 м²
19968 Предлагаем к продаже офисное помещение в элитном комплексе "Дома Каркашадзе. Общая пло…
$150,000
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Офис 29 м² в Одесса, Украина
Офис 29 м²
Одесса, Украина
Площадь 29 м²
25773. Продам коммерческое помещение на Таирова. Общая площадь 29 кв.м. Индивидуальный вход.…
$33,000
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Офис 209 м² в Одесса, Украина
Офис 209 м²
Одесса, Украина
Площадь 209 м²
Продається офіс на 8 поверсі, площа 209 м². Ремонт робили капітально близько 10 років тому, …
$3,200
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Офис 65 м² в Одесса, Украина
Офис 65 м²
Одесса, Украина
Площадь 65 м²
Готовый бизнес, который приносит стабильный доход в первый день после заключения соглашения.…
$83,009
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BPS Consulting
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Офис 610 м² в Одесса, Украина
Офис 610 м²
Одесса, Украина
Площадь 610 м²
32881. Продам отдельно стоящее здание на Французском бульваре. Распланировано на отдельные к…
$1,25 млн
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Офис 47 м² в Одесса, Украина
Офис 47 м²
Одесса, Украина
Площадь 47 м²
#1311 Центр. Фасад. Офіс 47 м.кв., другий поверх, власний фасадний вхід, два кабінети 1…
$58,000
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Офис 1 149 м² в Одесса, Украина
Офис 1 149 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 149 м²
Продам офісне приміщення БЦ на Таїрова, поблизу ТЦ Метро,Епіцентр. Є тераса, 4 балкони За…
$1,05 млн
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Офис 135 м² в Одесса, Украина
Офис 135 м²
Одесса, Украина
Площадь 135 м²
33291. ПРОДАМ ФАСАДНОЕ Коммерческое помещение 135 м2 в самом Историческом ЦЕНТРЕ Одессы. Пам…
$87,500
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Офис 15 м² в Одесса, Украина
Офис 15 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 м²
38115 Продам офисное помещение в ЖК Литературный. Современный жилой комплекс. Площадь 14,8 м…
$18,500
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Офис 160 м² в Одесса, Украина
Офис 160 м²
Одесса, Украина
Площадь 160 м²
13495 Продается офисное отдельно стоящее здание 160 кв.м. на Пересыпи. Два отдельных входа…
$50,000
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Офис 255 м² в Одесса, Украина
Офис 255 м²
Одесса, Украина
Площадь 255 м²
38034. В продаже офисный комплекс большой площади 254,7 кв.м., расположенный в цокольном эта…
$368,000
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Офис 171 м² в Одесса, Украина
Офис 171 м²
Одесса, Украина
Площадь 171 м²
38184 Продаётся помещение под коммерцию в историческом центре города. Помещение площадью 171…
$390,000
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Офис 2 007 м² в Одесса, Украина
Офис 2 007 м²
Одесса, Украина
Площадь 2 007 м²
№3508. . . Предлагаем к продаже новый 2-х этажный детский центр рядом с парком Победы на ул…
$3,50 млн
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Офис 57 м² в Одесса, Украина
Офис 57 м²
Одесса, Украина
Площадь 57 м²
21535 Продаётся помещение под офис на Пересыпи Общая площадь 57 кв.м. Жилое помещение, пере…
$32,500
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Офис 360 м² в Одесса, Украина
Офис 360 м²
Одесса, Украина
Площадь 360 м²
№4530. . . Предлагаем к продаже 3-х этажное здание в центре города на ул. Екатерининская. Об…
$175,000
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Офис 90 м² в Одесса, Украина
Офис 90 м²
Одесса, Украина
Площадь 90 м²
25712. Продам помещение площадью 90 кв.м. На Французском бульваре. Фасадный вход. Охраняемая…
$180,000
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Офис 40 м² в Одесса, Украина
Офис 40 м²
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
14030 Продаю коммерческое помещение в бизнес-центре "Акварель". Общая площадь 40 кв.м. Би…
$38,766
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Офис 100 м² в Одесса, Украина
Офис 100 м²
Одесса, Украина
Площадь 100 м²
№1251. Продам фасадный угловой офис на ул. Олеши / Греческая. Общая площадь помещений 100 к…
$175,000
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Офис 1 825 м² в Одесса, Украина
Офис 1 825 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 825 м²
23716 Продам бизнес-центр на Таирова. Отдельно стоящее задние, площадью 1825 кв м. Два этаж…
$1,50 млн
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Офис 156 м² в Одесса, Украина
Офис 156 м²
Одесса, Украина
Площадь 156 м²
Предполагалось продать или арендовать коммерческую площадь 156 м2 в двух уровнях. Вес объек…
$179,000
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Офис 210 м² в Одесса, Украина
Офис 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
35119.Продам двухуровневый офис в Центре с панорамным видом на море и город. Просторный пент…
$170,000
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Офис 101 м² в Одесса, Украина
Офис 101 м²
Одесса, Украина
Площадь 101 м²
№2653. Предлагаем к продаже торгово-офисное помещение в новом ЖК "Башня Чкалов" элит класса.…
$205,000
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Офис 77 м² в Одесса, Украина
Офис 77 м²
Одесса, Украина
Площадь 77 м²
№2430. . . Предлагаем к продаже помещение в торговом центре "Афина" на пл. Греческая. Общая …
$70,000
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Офис 69 м² в Одесса, Украина
Офис 69 м²
Одесса, Украина
Площадь 69 м²
32939 фасадне приміщення загальною площею 68,9м2 з капітальним ґанком. Жемчужина 47, Кадорр …
$54,000
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