Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесса
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Одессе, Украина

;
коммерческая недвижимость
698
рестораны
7
офисы
120
производственные здания
4
Показать больше
Отель Удалить
Очистить
37 объектов найдено
Отель 250 м² в Одесса, Украина
Отель 250 м²
Одесса, Украина
Площадь 250 м²
№3757. . .Предлагаем к продаже действующий бизнес - хостелл в историческом центре города на…
$250,000
Оставить заявку
Отель 500 м² в Одесса, Украина
Отель 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
9265. . . Предлагаем к продаже готовый гостиничный бизнес в самом сердце Одессы в 2 минутах …
$550,000
Оставить заявку
Отель 500 м² в Одесса, Украина
Отель 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
№1275 Предлагаем к продаже новую 3-х этажную гостиницу в пер. Леваневского. Общая площадь 5…
$1,20 млн
Оставить заявку
Отель 40 м² в Одесса, Украина
Отель 40 м²
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
33057 Продам апартаменты в отеле Maristella Marine Residence. Общая площадь — 40 кв.м. Комфо…
$145,000
Оставить заявку
Отель 475 м² в Одесса, Украина
Отель 475 м²
Одесса, Украина
Площадь 475 м²
36918 Продаётся двухэтажный дом на улице Львовская, общей площадью 475 м² на участке 7 соток…
$430,000
Оставить заявку
Отель 270 м² в Одесса, Украина
Отель 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
9570 Предлагаем к продаже готовый бизнес в Центре Одессы на ул. Екатерининская. Оборудованы…
$420,000
Оставить заявку
TekceTekce
Отель 623 м² в Одесса, Украина
Отель 623 м²
Одесса, Украина
Площадь 623 м²
10157. . . Предлагаем к продаже действующий отель с банным комплексом и рестораном на ул. Д.…
$1,20 млн
Оставить заявку
Отель 360 м² в Одесса, Украина
Отель 360 м²
Одесса, Украина
Площадь 360 м²
№1282. . Предлагаем к продаже гостиницу на пос. Котовского по ул. Южная дорога. Морская стор…
$120,000
Оставить заявку
Отель 1 900 м² в Одесса, Украина
Отель 1 900 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 900 м²
№1259 Предлагаем к продаже действующий гостиничный комплекс на Фонтане на ул. Д. Донского. О…
$2,00 млн
Оставить заявку
Отель 171 м² в Одесса, Украина
Отель 171 м²
Одесса, Украина
Площадь 171 м²
№3331. . .Продам аппартаменты в MARISTELLA, общей площадью 171 кв.м., ул. Красных Зорь/ 10я…
$350,000
Оставить заявку
Отель 730 м² в Одесса, Украина
Отель 730 м²
Одесса, Украина
Площадь 730 м²
№1320 Предлагаем к продаже действующий бизнес в самом центре Одессы на ул. Ришельевская. Ре…
$1,60 млн
Оставить заявку
Отель 270 м² в Одесса, Украина
Отель 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
8194. . . Предлагаем к продаже действующий мини отель в самом сердце курортного города Одесс…
$650,000
Оставить заявку
Отель 355 м² в Одесса, Украина
Отель 355 м²
Одесса, Украина
Площадь 355 м²
34826. Продаётся помещение площадью 355 м² с удобной планировкой и тремя отдельными входами.…
$280,000
Оставить заявку
Отель 200 м² в Одесса, Украина
Отель 200 м²
Одесса, Украина
Площадь 200 м²
12169. Мини гостиница на 8 номеров в районе 411 Батареи. Отдельно стоящее здание 200 кв.м. …
$155,000
Оставить заявку
Отель 171 м² в Одесса, Украина
Отель 171 м²
Одесса, Украина
Площадь 171 м²
9166. . . Предлагаем к продаже 3 гостиничных номера в гостинично-апартаментном комплексе "М…
$450,000
Оставить заявку
Отель 270 м² в Одесса, Украина
Отель 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
8193 Предлагаем к продаже действующий мини отель в самом сердце курортного города Одессы. Ра…
$650,000
Оставить заявку
Отель 315 м² в Одесса, Украина
Отель 315 м²
Одесса, Украина
Площадь 315 м²
33362 Продам действующую гостинницу на Фонтане Общая площадь 315 кв.м. Распланирована на 9 н…
$500,000
Оставить заявку
Отель 1 899 м² в Одесса, Украина
Отель 1 899 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 899 м²
9849. . . Предлагаем к продаже гостиничный комплекс на 10 ст. Фонтана. Выполнена в 3 этажа. …
$6,00 млн
Оставить заявку
Отель 1 300 м² в Одесса, Украина
Отель 1 300 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 300 м²
№1313. . .Предлагаем к продаже отдельно стоящий трехэтажный отель из красного кирпича в Арка…
$900,000
Оставить заявку
Отель 149 м² в Одесса, Украина
Отель 149 м²
Одесса, Украина
Площадь 149 м²
№3581. Предлагаем к продаже мини гостиницу рядом с Греческой площадью. Общая площадь 149 кв.…
$200,000
Оставить заявку
Отель 5 000 м² в Одесса, Украина
Отель 5 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 5 000 м²
36765 Эксклюзивный отельный комплекс у моря — пространство комфорта, статуса и стабильного д…
$6,00 млн
Оставить заявку
Отель 300 м² в Одесса, Украина
Отель 300 м²
Одесса, Украина
Площадь 300 м²
№4649 Предлагается к продаже действующий бизнес на ул. Дача Ковалевского/ угол Магнитогорска…
$360,000
Оставить заявку
Отель 2 400 м² в Одесса, Украина
Отель 2 400 м²
Одесса, Украина
Площадь 2 400 м²
3502. . . Предлагаем к продаже новую пятизвездочную готовую гостиницу на ул. Еврейская. 7-эт…
$7,00 млн
Оставить заявку
Отель 40 м² в Одесса, Украина
Отель 40 м²
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
33056 Продам апартаменты в отеле Maristella Marine Residence. Общая площадь — 40 кв.м. Комфо…
$145,000
Оставить заявку
Отель 750 м² в Одесса, Украина
Отель 750 м²
Одесса, Украина
Площадь 750 м²
№3596 Предлагаем к продаже шикарную гостиницу на Фонтане в шаговой доступности от моря и луч…
$960,000
Оставить заявку
Отель 440 м² в Одесса, Украина
Отель 440 м²
Одесса, Украина
Площадь 440 м²
№1274. Предлагаем к продаже новую 2-х этажную гостиницу на Таирова в р-не ул. Львовская. Обо…
$750,000
Оставить заявку
Отель 224 м² в Одесса, Украина
Отель 224 м²
Одесса, Украина
Площадь 224 м²
№6855. Предлагаю к продаже Апарт-отель в самом рентабельном районе города - Аркадия. Отель с…
$290,000
Оставить заявку
Отель 1 600 м² в Одесса, Украина
Отель 1 600 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 600 м²
№1319 Предлагаем к продаже готовый гостиничный бизнес в Аркадии на ул. Каманина. Общая площа…
$1,60 млн
Оставить заявку
Отель 3 000 м² в Одесса, Украина
Отель 3 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 000 м²
№2270. . Предлагаем к продаже имущественный комплекс гостинично-офисного центра на 10 ст. Б.…
$3,00 млн
Оставить заявку
Отель 320 м² в Одесса, Украина
Отель 320 м²
Одесса, Украина
Площадь 320 м²
№3725. Продам гостиницу на Фонтане в 4 этажа! Общая площадь 320 кв.м. 17 номеров однокомнат…
$550,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти