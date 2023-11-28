Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Коммерческая
  4. Одесская область
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Одесская область, Украина

Одесса
86
Офис В архив
Очистить
86 объектов найдено
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы в Одесса, Украина
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы
Одесса, Украина
Площадь 1 290 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в самое сердце Одессы! У нас есть уникальное предложение для вас - просторн…
€1,37 млн
Оставить заявку
Офис 2 комнаты в Одесса, Украина
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Старі ціни на останні приміщення! Попільня, будь-який вид діяльності! Вашій увазі пропонуют…
€14,823
Оставить заявку
Офис 5 комнат с охраняемой территорией в Одесса, Украина
Офис 5 комнат с охраняемой территорией
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 111 м²
ЖК 4-я Жемчужина. Продается готовый бизнес "Детский центр развития" с мебелью и техникой. Мо…
€127,758
Оставить заявку
Офис 5 комнат в Одесса, Украина
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Офис на 2 этаже с самостоятельным входом с арки, в настоящее время три фасадных кабинета объ…
€913
Оставить заявку
Офис 10 комнат в Одесса, Украина
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 10
Площадь 977 м²
49-я Жемчужина, первый этаж, помещение под коммерцию
€757,832
Оставить заявку
Офис 4 комнаты с видеонаблюдением в Одесса, Украина
Офис 4 комнаты с видеонаблюдением
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Двухуровневый офис в комплексе Наполеон-Жозефина. Офис находится на 10-11 этажах, где открыв…
€1,487
Оставить заявку
Офис 20 комнат в Одесса, Украина
Офис 20 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 20
Площадь 600 м²
Действующий банк. Отдельно стоящее здание в 3 этажах из стекла и бетона. Цена 350 грн./м
€8,213
Оставить заявку
Офис 6 комнат в Одесса, Украина
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 6
Площадь 250 м²
апартаменты под офис, 2 санузла, 3 большие террасы Цена 2500$ за месяц.+коммунальные
€2,281
Оставить заявку
Офис 4 комнаты в Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 100 м²
стильный современный офис, дорогая мебель и отделка, балкон, ресепшн, сигнализация, лестница…
€1,369
Оставить заявку
Офис 10 комнат в Одесса, Украина
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 10
Площадь 196 м²
великолепный офис - салон, два этажа, фасадные витринные окна и вход, на первом этаже торгов…
€3,194
Оставить заявку
Офис 7 комнат в Одесса, Украина
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Офис после ремонтав отдельностоящем фасадном здании. Возможна аренда двух этажей - цена 6 у.…
€1,369
Оставить заявку
Офис 3 комнаты с двором в Одесса, Украина
Офис 3 комнаты с двором
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Дворовой офис ,свежий ремонт, свой огороженный двор
€913
Оставить заявку
Офис 3 комнаты с двором в Одесса, Украина
Офис 3 комнаты с двором
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Великолепное помещение под офис или магазин в престижном и элитном месте, двухстороннее, три…
€913
Оставить заявку
Офис 5 комнат в Одесса, Украина
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 310 м²
€2,738
Оставить заявку
Офис 4 комнаты в Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Ремонт делают под арендаторов
€1,278
Оставить заявку
Офис 4 комнаты с двором в Одесса, Украина
Офис 4 комнаты с двором
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Дворовой офис в жилом доме, 4 кабинета, свой огороженный дворик, место для машины 1200 у е
€1,095
Оставить заявку
Офис 4 комнаты с кондиционером в Одесса, Украина
Офис 4 комнаты с кондиционером
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Очень достойный офисв очень хорошем состоянии. кабинета, кухня, 2 с/узла, 2 входа. Сигнализ…
€1,004
Оставить заявку
Офис 6 комнат в Одесса, Украина
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Офис представительского класса. Дорогой ремонт, Предметы интерьера, кухня, 2 с/у, камин
€2,738
Оставить заявку
Офис 3 комнаты в Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Можно снять 60 м, 80 м или 100 м. Уместен торг. Есть паркоместа
€1,460
Оставить заявку
Офис 12 комнат в Одесса, Украина
Офис 12 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 12
Площадь 365 м²
Сдается офисное помещение на Дерибасовской 2 этажа. Возможна сдача по частям. Под любой вид …
€2,008
Оставить заявку
Офис 4 комнаты в Одесса, Украина
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 115 м²
отдельный вход с улицы через арку. 3 отдельных кабинета и кухня- переговорная, из которой т…
€1,049
Оставить заявку
Офис 7 комнат в Одесса, Украина
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Готовый фасадный офис в 2-х уровнях, цоколь и бельэтаж. Фасад на Елисаветинскую. Ремонт, мож…
€1,643
Оставить заявку
Офис 3 комнаты в Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Аренда под любой вид деятельности, двухуровневый
€1,232
Оставить заявку
Офис 3 комнаты в Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Помещение под офис, ремонт в процессе
€14,601
Оставить заявку
Офис с подвалом в Одесса, Украина
Офис с подвалом
Одесса, Украина
Площадь 98 м²
Общая 98 кв.м. , 1 этаж - 48 кв.м. Большой светлый зал, санузел, кабинет, два входа - фасадн…
€118,632
Оставить заявку
Офис 8 комнат с кондиционером в Одесса, Украина
Офис 8 комнат с кондиционером
Одесса, Украина
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Просторный офис в Приморском районе, рядом отличная транспортная развязка. Кабинетная систем…
€150,572
Оставить заявку
Офис 5 комнат с двором в Одесса, Украина
Офис 5 комнат с двором
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Фасадное помещение с дворповым входом, 3 больших зала по 60 кв.м + 8 кв.м кабинет, 4 с/у
€150,572
Оставить заявку
Офис 3 комнаты в Одесса, Украина
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 120 м²
ЖК Антарктика Нежилой фонд 2 этаж 16 этажного современного дома. 2 уровня (2-3 этаж) 120 кв…
€82,130
Оставить заявку
Офис 2 комнаты в Одесса, Украина
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 63 м²
€109,507
Оставить заявку
Офис 5 комнат в Одесса, Украина
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 197 м²
Новый дом. Сдан. Нежилой фонд. Светлое помещение в цоколе, 4 отдельных кабинета, остекленная…
€60,229
Оставить заявку

Типы недвижимости в Одесская область

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Realting.com
Перейти