ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Коммерческая
Одесская область
Офисы
Продажа офисных помещений в Одесская область, Украина
Одесса
86
Офис
Очистить
86 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы
Одесса, Украина
1 290 м²
2
Добро пожаловать в самое сердце Одессы! У нас есть уникальное предложение для вас - просторн…
€1,37 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2
40 м²
1/4
Старі ціни на останні приміщення! Попільня, будь-який вид діяльності! Вашій увазі пропонуют…
€14,823
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат с охраняемой территорией
Одесса, Украина
5
111 м²
ЖК 4-я Жемчужина. Продается готовый бизнес "Детский центр развития" с мебелью и техникой. Мо…
€127,758
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5
140 м²
Офис на 2 этаже с самостоятельным входом с арки, в настоящее время три фасадных кабинета объ…
€913
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10
977 м²
49-я Жемчужина, первый этаж, помещение под коммерцию
€757,832
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты с видеонаблюдением
Одесса, Украина
4
163 м²
Двухуровневый офис в комплексе Наполеон-Жозефина. Офис находится на 10-11 этажах, где открыв…
€1,487
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 20 комнат
Одесса, Украина
20
600 м²
Действующий банк. Отдельно стоящее здание в 3 этажах из стекла и бетона. Цена 350 грн./м
€8,213
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6
250 м²
апартаменты под офис, 2 санузла, 3 большие террасы Цена 2500$ за месяц.+коммунальные
€2,281
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4
100 м²
стильный современный офис, дорогая мебель и отделка, балкон, ресепшн, сигнализация, лестница…
€1,369
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10
196 м²
великолепный офис - салон, два этажа, фасадные витринные окна и вход, на первом этаже торгов…
€3,194
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7
250 м²
Офис после ремонтав отдельностоящем фасадном здании. Возможна аренда двух этажей - цена 6 у.…
€1,369
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты с двором
Одесса, Украина
3
101 м²
Дворовой офис ,свежий ремонт, свой огороженный двор
€913
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты с двором
Одесса, Украина
3
84 м²
Великолепное помещение под офис или магазин в престижном и элитном месте, двухстороннее, три…
€913
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5
310 м²
€2,738
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4
124 м²
Ремонт делают под арендаторов
€1,278
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты с двором
Одесса, Украина
4
130 м²
Дворовой офис в жилом доме, 4 кабинета, свой огороженный дворик, место для машины 1200 у е
€1,095
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты с кондиционером
Одесса, Украина
4
107 м²
Очень достойный офисв очень хорошем состоянии. кабинета, кухня, 2 с/узла, 2 входа. Сигнализ…
€1,004
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6
220 м²
Офис представительского класса. Дорогой ремонт, Предметы интерьера, кухня, 2 с/у, камин
€2,738
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3
100 м²
Можно снять 60 м, 80 м или 100 м. Уместен торг. Есть паркоместа
€1,460
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 12 комнат
Одесса, Украина
12
365 м²
Сдается офисное помещение на Дерибасовской 2 этажа. Возможна сдача по частям. Под любой вид …
€2,008
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4
115 м²
отдельный вход с улицы через арку. 3 отдельных кабинета и кухня- переговорная, из которой т…
€1,049
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7
350 м²
Готовый фасадный офис в 2-х уровнях, цоколь и бельэтаж. Фасад на Елисаветинскую. Ремонт, мож…
€1,643
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3
109 м²
Аренда под любой вид деятельности, двухуровневый
€1,232
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3
75 м²
Помещение под офис, ремонт в процессе
€14,601
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис с подвалом
Одесса, Украина
98 м²
Общая 98 кв.м. , 1 этаж - 48 кв.м. Большой светлый зал, санузел, кабинет, два входа - фасадн…
€118,632
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 8 комнат с кондиционером
Одесса, Украина
8
300 м²
Просторный офис в Приморском районе, рядом отличная транспортная развязка. Кабинетная систем…
€150,572
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат с двором
Одесса, Украина
5
221 м²
Фасадное помещение с дворповым входом, 3 больших зала по 60 кв.м + 8 кв.м кабинет, 4 с/у
€150,572
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3
120 м²
ЖК Антарктика Нежилой фонд 2 этаж 16 этажного современного дома. 2 уровня (2-3 этаж) 120 кв…
€82,130
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2
63 м²
€109,507
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5
197 м²
Новый дом. Сдан. Нежилой фонд. Светлое помещение в цоколе, 4 отдельных кабинета, остекленная…
€60,229
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Одесская область
коммерческая недвижимость
рестораны
отели
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL