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Отели в Одесская область, Украина

Одесса
12
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12 объектов найдено
Отель 24 комнаты с террасой, с двором в Одесса, Украина
Отель 24 комнаты с террасой, с двором
Одесса, Украина
Комнаты 24
Площадь 1 580 м²
Современная гостиница 1580м2., построенная в 2010 году, расположена в центре курортного рай…
€1,18 млн
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Отель 40 комнат с сауной в Одесса, Украина
Отель 40 комнат с сауной
Одесса, Украина
Комнаты 40
Площадь 1 911 м²
Действующая гостиница. 32 номера, банкетный зал, сауна, парковка. Евроремонт
€1,37 млн
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Отель 7 комнат в Одесса, Украина
Отель 7 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 7
Площадь 355 м²
Самое сердце города. Фасадная парадная на Гаванную. Мини-отель состоит из 5 номеров, из них …
€164,260
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Отель 20 комнат с двором, с бассейном в Одесса, Украина
Отель 20 комнат с двором, с бассейном
Одесса, Украина
Комнаты 20
Площадь 1 000 м²
Вилла Неаполь. Вилла Неаполь представляет собой великолепное здание с небольшим тихим дворик…
€1,10 млн
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Отель 17 комнат с лифтом, с двором, с бассейном в Одесса, Украина
Отель 17 комнат с лифтом, с двором, с бассейном
Одесса, Украина
Комнаты 17
Площадь 1 000 м²
Отель в Аркадии.Отдельно стоящее здание, общей площадью 1000 кв.м. Участок 8 соток. Вилла Ве…
€1,46 млн
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Отель 25 комнат с двором в Одесса, Украина
Отель 25 комнат с двором
Одесса, Украина
Комнаты 25
Площадь 500 м²
Новый апарт-отель в самом центре города. Стильный, красивый. в лучших традициях классических…
€1,19 млн
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Отель 30 комнат в Одесса, Украина
Отель 30 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 30
Площадь 626 м²
Отдельно стоящее 2-х этажное здание после капитальной реконструкции 2015 года. 1 этаж- автом…
€593,161
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Отель 25 комнат в Одесса, Украина
Отель 25 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 25
Площадь 1 185 м²
Отдельно стоящее сдание под любой вид деятельности
€1,10 млн
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Отель в Одесса, Украина
Отель
Одесса, Украина
Площадь 920 м²
3-х эт. здание нежилой фонд, на 7,26 соток с ГА и СПС на мини отель, предлагать под бизнес …
€866,928
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Отель в Одесса, Украина
Отель
Одесса, Украина
Площадь 450 м²
Коттедж, 4 уровня, в тихом месте Аркадии, на берегу моря. Прямой собственный спуск к морю, …
€447,152
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Отель с двором в Одесса, Украина
Отель с двором
Одесса, Украина
Площадь 560 м²
Мини - отель в центре города, 8 номеров и офисное помещение 115 кв.м. Дорогой ремонт. "начин…
€730,045
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Отель 5 комнат в Одесса, Украина
Отель 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Бельгийка в центре города, мини-отель на 5 номеров. Дорогой ремонт, "начинка". Действующий б…
€447,152
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Типы недвижимости в Одесская область

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