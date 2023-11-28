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Магазины в Одесская область, Украина

Одесса
34
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34 объекта найдено
Магазин 3 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Помещение под магазин, нежилой фонд. Фасадный вход. Хорошее месторасположение дома
€82,130
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Магазин 5 комнат в Одесса, Украина
Магазин 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 151 м²
Готовый магазин в роскошном центре!
€4,107
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Магазин 10 комнат с подвалом в Одесса, Украина
Магазин 10 комнат с подвалом
Одесса, Украина
Комнаты 10
Площадь 260 м²
Два уровня: первый этаж (115 кв.) два основных торговых зала (70 + 17 кв.м), подвал (45 кв.м…
€8,213
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Магазин 3 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Готовый салон красоты. Помещение в 2-х уровнях. 115- первый этаж, 45 кв.м. -на втором. 50 000 грн
€1,643
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Магазин 2 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Магазин на ул.Ришельевской. Витринные окна, дверь. Зал 70 кв.м
€1,825
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Магазин 3 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 155 м²
фасадное помещение под магазин, аптеку, салон, офис, банк, кафе и прочее.... Площадь 155 ме…
€2,008
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Магазин в Одесса, Украина
Магазин
Одесса, Украина
Площадь 826 м²
Готовый действующий магазин в отдельностоящем здании. Бойкий перекресток. Возможно исп-ть по…
€4,563
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Магазин 3 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 45 м²
Готовый магазин в роскошном центре! Ремонт
€1,643
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Магазин 2 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Помещение под магазин, салон, кафе. Очень активный перекресток
€913
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Магазин 8 комнат с двором в Одесса, Украина
Магазин 8 комнат с двором
Одесса, Украина
Комнаты 8
Площадь 500 м²
Готовый магазин деленный на 4 самостоятельных входа, 8 фасадных окна и вход, второй выход во…
€912,556
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Магазин 9 комнат в Одесса, Украина
Магазин 9 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 9
Площадь 120 м²
Офисные помещения с капитальным ремонтом, цоколь, фасадный вход с улицы Успенской, 5 фасадны…
€80,305
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Магазин 2 комнаты с двором в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты с двором
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Красивый видовой фасад на Среднефонтанскую со своим отдельным входом и крыльцом, на пересече…
€72,092
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Магазин 3 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Помещение с ремонтом в новом комплексе домов с красивой фасадной входной группой. Легко делимое на 2
€40,152
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Магазин 2 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Готовый магазин. Проходное место
€100,381
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Магазин 1 комната в Одесса, Украина
Магазин 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Капитальное строение в центре Приморского района. Здание после реконструкции и капитального …
€248,215
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Магазин 1 комната в Одесса, Украина
Магазин 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 159 м²
Капитальное строение в центре Приморского района. Здание после реконструкции и капитального …
€152,351
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Магазин 1 комната в Одесса, Украина
Магазин 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€41,065
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Магазин 6 комнат в Одесса, Украина
Магазин 6 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 6
Площадь 111 м²
Отлично под сдачу в аренду. Фасад на ул. Конную, рядом Новый рынок, по фасаду 2 отдельных по…
€136,883
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Магазин 2 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 211 м²
€2,28 млн
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Магазин 3 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Большой торговый залл 90 м, удобные подсобные помещения. Большие витринные окна. Сигнализаци…
€438,027
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Магазин 3 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Проходное и проездное место под любой вид деятельности
€127,758
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Магазин 2 комнаты с кондиционером, с двором в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты с кондиционером, с двором
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 47 м²
интересный офис-магазин в людном и "проездном" месте, фасадный вход с витринами, торговый за…
€82,130
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Магазин 5 комнат с кондиционером в Одесса, Украина
Магазин 5 комнат с кондиционером
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 420 м²
отдельно стоящее здание, действующий автосалон, возможно под любой вид деятельности (банк, о…
€730,045
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Магазин 2 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 33 м²
Помещение использовалось под магазинчик, возможно под любой вид деятельности. Фасадный вход.…
€54,753
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Магазин 2 комнаты в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Замечательный вариант под магазин или офис, фасад выходит на Успенскую,хорошо просматриваема…
€109,507
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Магазин в Одесса, Украина
Магазин
Одесса, Украина
Площадь 142 м²
Капитальное строение в центре Приморского района. Здание после реконструкции и капитального …
€104,944
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Магазин в Одесса, Украина
Магазин
Одесса, Украина
Площадь 100 м²
2 торговых зала, склад, кабинет, 2 входа(фасадный и складской), 3 больших фасадных окна
€168,823
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Магазин 1 комната в Одесса, Украина
Магазин 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Готовый офис-магазин с фасадным входом в людном и проездном месте напротив парка Космонавтов…
€38,327
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Магазин в Одесса, Украина
Магазин
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
Готовый продовольственный магазин, 270 кв.м, 2 фасадных входа, фасадные окна, сигнализация, …
€155,135
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Магазин 6 комнат в Одесса, Украина
Магазин 6 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 6
Площадь 111 м²
Отлично под сдачу в аренду. Фасад на ул. Конную, рядом Новый рынок, по фасаду 2 отдельных по…
€136,883
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Типы недвижимости в Одесская область

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