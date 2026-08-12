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Кафе и рестораны в Одесской области, Украина

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Одесса
7
Ресторан, кафе Удалить
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10 объектов найдено
Ресторан, кафе 889 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 889 м²
Одесса, Украина
Площадь 889 м²
Эксклюзивный формат, который всплывает на рынке, встречается редко: новое отдельное фронтенд…
$2,50 млн
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Ресторан, кафе 210 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
Бизнес готов в самом сердце исторической части города на пересечении улиц Пронска и Сада. Эт…
$250,000
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Ресторан, кафе 150 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 150 м²
Одесса, Украина
Площадь 150 м²
Эксклюзивное предложение: легендарный бар на Ланжероновской, 150 м² Адрес ул. Ланжероновск…
$1,25 млн
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TekceTekce
Ресторан, кафе 210 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
Эксклюзивное предложение: легендарный кондиционер с недвижимостью в сердце Одессы. Расположе…
$1,15 млн
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Ресторан, кафе 100 м² в Раздельная, Украина
Ресторан, кафе 100 м²
Раздельная, Украина
Площадь 100 м²
Уникальное предложение! Сдвиг кафе в центре города Предполагалось продать здание кафе в 100 …
$355,000
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Ресторан, кафе 450 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 450 м²
Одесса, Украина
Площадь 450 м²
Есть двухэтажное здание (ресторан) со старой игровой площадкой под центром города, в Шенченк…
$600,000
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Ресторан, кафе 275 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 275 м²
Одесса, Украина
Площадь 275 м²
Кажется, это уникальное помещение в историческом центре Одессы, на пересечении улиц Бунн и В…
$300,000
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Ресторан, кафе 130 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 130 м²
Одесса, Украина
Площадь 130 м²
Переезд в кафе / ресторан в лобби. Предполагалось продать уникальный номер в кафе или рестор…
$260,000
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Аренда готового ресторана 500 м² в Одессе — выгодное предложение для инвесторов и рестораторов!!! в Одесская область, Украина
Аренда готового ресторана 500 м² в Одессе — выгодное предложение для инвесторов и рестораторов!!!
Одесская область, Украина
Площадь 500 м²
Аренда готового ресторана 500 м² в Одессе — выгодное предложение для инвесторов и ресторатор…
$5,599
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Аренда!!! Фасадное помещение 210 м² — идеально под медицинский центр или стоматологию. в Одесская область, Украина
Аренда!!! Фасадное помещение 210 м² — идеально под медицинский центр или стоматологию.
Одесская область, Украина
Площадь 210 м²
Аренда!!! Фасадное помещение 210 м² — идеально под медицинский центр или стоматологию. …
$2,351
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Типы недвижимости в Одесской области

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