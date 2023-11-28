ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Коммерческая
Одесская область
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в Одесская область, Украина
Одесса
13
Ресторан, кафе
Очистить
13 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Ресторан, кафе 3 комнаты с видеонаблюдением
Одесса, Украина
3
60 м²
Столовая/кафе/бар, напротив автовокзала центрального. Выполнен дорогой и качественный ремонт…
€77,567
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 6 комнат
Одесса, Украина
6
180 м²
Действующий бар возле моря
€141,446
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе
Одесса, Украина
230 м²
Готовый ресторан. накатанный бизнес, аренда земли, свидетельство на строение. все коммуникац…
€264,641
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе
Одесса, Украина
302 м²
Готовый ресторан с дорогим классическим ремонтом и "начинкой"
€456,278
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 2 комнаты
Одесса, Украина
2
250 м²
Роскошное место, фасадное, видное, проходное, под кафе, нотариалку, банк, возможна аренда с …
€657,040
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 3 комнаты с двором
Одесса, Украина
3
162 м²
Готовый ресторан. Красивый изысканный ремонт. Удобное расположение зала и летней площадки. В…
€438,027
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 8 комнат
Одесса, Украина
8
762 м²
Продаётся успешно работающий ресторан на Таирово, отдельно стоящее двухэтажное здание общей…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 2 комнаты с кондиционером
Одесса, Украина
2
93 м²
Продам действующее кафе в самом Центре, ул. Л.Толстого / ул. Нежинская, район Соборной площа…
€54,753
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 10 комнат с подвалом
Одесса, Украина
10
230 м²
Готовый ресторанный бизнес на первой линии у моря, пляж Лузановка. 2 банкетных зала, большая…
€273,767
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
3
80 м²
Кафе ресторанного типа, большая летняя площадка. Красивый ремонт. Фасадная дверь и 2 витрин…
€200,762
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 8 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением
Одесса, Украина
8
485 м²
2-х этажный отдельно стоящий комплекс из действующих ресторана и бизнес центра. Ресторан фа…
€730,045
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
3
260 м²
Действующий бизнес, готовое кафе в центре, общ. площадью 260 кв.м. , 3 зала 42+30+52 кв.м. …
€132,321
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе с двором
Одесса, Украина
65 м²
Продается готовый бар с шашлычной. Зал с камином. Отдельно-стоящее здание. Два входа(с фасад…
€22,814
Рекомендовать
Оставить заявку
Типы недвижимости в Одесская область
коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL