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Производственные здания в Одесская область, Украина

Одесса
9
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9 объектов найдено
Производство 20 комнат в Одесса, Украина
Производство 20 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 20
Площадь 1 200 м²
Двухэтажное производство, цоколь 200кв.м - под склад, 2 этажа по 500кв.м. Под любое промышле…
€638,789
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Производство 7 комнат с баней в Одесса, Украина
Производство 7 комнат с баней
Одесса, Украина
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Отдельностоящяя ферма со свим озером, домиком для отдыха, есть чесовня, баня. Хоз постройка…
€1,19 млн
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Производство в Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
Площадь 570 м²
Отдельно стоящее здание многоцелевого назначения с евроремонтом и правильными документами
€620,538
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Производство в Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
Площадь 3 185 м²
Производственно-складская база с ремонтными цехами и административными помещениями, участок …
€410,650
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Производство в Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
Площадь 2 790 м²
Комплекс нежилых помещений свободного назначения под любой вид деятельности (складские, прои…
€775,673
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Производство в Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
Площадь 4 780 м²
Производственные, складские, офисные помещения с Ж/Д веткой. Госакт с цлевым назначением - п…
€1,83 млн
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Производство в Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
Площадь 13 500 м²
Комплекс зданий на видном, проходном месте. Под любой вид деятельности. Крепкий, добротный о…
€5,02 млн
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Производство 25 комнат в Одесса, Украина
Производство 25 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 25
Площадь 2 376 м²
Гостиница, размещена в трехэтажном здании с пентхаузом. Размер здания 42х15 метров, общая п…
€885,179
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Производство 4 комнаты в Одесса, Украина
Производство 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Действующая ферма с животными в с.Ширяево. 2 га земли, 5 корпусов: 840м2 с животными 250 г…
€228,139
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