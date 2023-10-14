Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Tomtom Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Tomtom Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Количество этажей 5
Отремонтированные Квартиры в Отличном Месте Стамбула, Бейоглу. Квартиры в центре Стамбула в …
€1,14 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Отремонтированные Квартиры в Отличном Месте Стамбула, Бейоглу. Квартиры в центре Стамбула в …
€701,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 5
Отремонтированные Квартиры в Отличном Месте Стамбула, Бейоглу. Квартиры в центре Стамбула в …
€571,000

Параметры недвижимости в Tomtom Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти