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Квартиры в Tomtom Mahallesi, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Количество этажей 5
Отремонтированные Квартиры в Отличном Месте Стамбула, Бейоглу. Квартиры в центре Стамбула в …
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Отремонтированные Квартиры в Отличном Месте Стамбула, Бейоглу. Квартиры в центре Стамбула в …
€706,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 5
Отремонтированные Квартиры в Отличном Месте Стамбула, Бейоглу. Квартиры в центре Стамбула в …
€575,000
Квартира 3 спальни с балконом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Стамбуле Рядом с Площадью Таксим. Квартиры с системой «умный дом» располо…
€1,26 млн
Квартира 2 спальни с балконом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Стамбуле Рядом с Площадью Таксим. Квартиры с системой «умный дом» располо…
€652,000
Квартира 1 спальня с балконом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Стамбуле Рядом с Площадью Таксим. Квартиры с системой «умный дом» располо…
€532,000

Параметры недвижимости в Tomtom Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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