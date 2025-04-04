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Квартиры с садом в Servetiye Cami Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 9 комнат в Kazandere, Турция
Квартира 9 комнат
Kazandere, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
$2,22 млн
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Квартира 2 комнаты в Kazandere, Турция
Квартира 2 комнаты
Kazandere, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
$217,562
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Параметры недвижимости в Servetiye Cami Mahallesi, Турция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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