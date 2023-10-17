Basiskele, Турция

от €1,78 млн

Сдача в: 2023

Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах. Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн, сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату, лифт и крытую автостоянку.