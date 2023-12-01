  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Postane Mahallesi

Продажа новостроек в Postane Mahallesi

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Вилла Seafront Villas ,Tuzla
Вилла Seafront Villas ,Tuzla
Postane Mahallesi, Турция
от
€1,86 млн
Площадь 186–362 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
-Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и зеленый combınatıon большие и зеленые сады joınıng wıth the sea Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Они предлагают вам спокойную жизнь с великолепным видом и сочетанием зеленого и синего цветов. - На большой площади 3,850 м2, на открытом воздухе с вашими близкими, где вы можете весело провести время и заняться спортом, безалкогольная дорожка для ходьбы, стена для сквоша, теннисный корт,баскетбольное и футбольное поле... - Кроме того, сауна, парные, йога и пилатес, детский бассейн и крытый бассейн обеспечивают различные мероприятия. -Водоспортивный клуб, пользующийся привилегией своего морского местоположения, и вы, и ваши дети каноэ, лодка, парусный спорт, серфинг, морское дно, плавание, дайвинг, а также вы можете заниматься другими водными видами спорта...
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти