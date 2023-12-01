Postane Mahallesi, Турция

от €1,86 млн

186–362 м² 3

Сдача в: 2024

-Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и зеленый combınatıon большие и зеленые сады joınıng wıth the sea Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Они предлагают вам спокойную жизнь с великолепным видом и сочетанием зеленого и синего цветов. - На большой площади 3,850 м2, на открытом воздухе с вашими близкими, где вы можете весело провести время и заняться спортом, безалкогольная дорожка для ходьбы, стена для сквоша, теннисный корт,баскетбольное и футбольное поле... - Кроме того, сауна, парные, йога и пилатес, детский бассейн и крытый бассейн обеспечивают различные мероприятия. -Водоспортивный клуб, пользующийся привилегией своего морского местоположения, и вы, и ваши дети каноэ, лодка, парусный спорт, серфинг, морское дно, плавание, дайвинг, а также вы можете заниматься другими водными видами спорта...