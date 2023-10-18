Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Piri Pasa Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры в Piri Pasa Mahallesi, Турция

двухкомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
15 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Piri Pasa Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Piri Pasa Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Piri Pasa Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/5
Квартира в Стамбуле Возле Проекта Терсане, Подходящая для Airbnb. Квартира на продажу распол…
€338,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 6
Роскошные Инвестиционные Квартиры в Центре Стамбула. Построенный на площади 1670 кв. м в Ста…
€356,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 6
Роскошные Инвестиционные Квартиры в Центре Стамбула. Построенный на площади 1670 кв. м в Ста…
€291,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 15
Элитные Квартиры с Видом на Море у Золотого Рога в Стамбуле. Проект смешанного типа, состоящ…
€2,58 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Количество этажей 15
Элитные Квартиры с Видом на Море у Золотого Рога в Стамбуле. Проект смешанного типа, состоящ…
€1,94 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 15
Элитные Квартиры с Видом на Море у Золотого Рога в Стамбуле. Проект смешанного типа, состоящ…
€1,26 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 15
Элитные Квартиры с Видом на Море у Золотого Рога в Стамбуле. Проект смешанного типа, состоящ…
€854,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Lift в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 5
Современная малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями Стамбула, Турция Резиден…
€355,619
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с сауной в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с сауной
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Квартира 2+1 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…
€232,400
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с сауной в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с сауной
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Этаж 4/4
Квартира 2+1 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…
€260,500
Квартира 5 комнат с лифтом, с видом на море, с сауной в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с видом на море, с сауной
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 247 м²
Этаж 4/4
Квартира 4+1 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…
€374,300
Квартира 5 комнат с лифтом, с видом на море, с сауной в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с видом на море, с сауной
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Квартира 3+2 в новом комплексе в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Беёглу, ПирипашаКомплекс рас…
€498,400

Параметры недвижимости в Piri Pasa Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти