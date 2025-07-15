  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коньяалты
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на горы и бассейн в Анталии, Коньяалты

Квартира в новостройке Квартиры с видом на горы и бассейн в Анталии, Коньяалты

Коньяалты, Турция
от
$171,875
;
45
ID: 27866
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Коньяалты

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с подогревом полов в комплексе с крытой парковкой в ​​Анталии, Коньяалты

Квартиры с видом на горы и природу расположены в районе Хурма округа Коньяалты в Анталии. Хурма – один из самых популярных регионов Анталии, расположенный недалеко от моря. Всемирно известный пляж Коньяалты также расположен в этом районе.

Квартиры в Анталии, Коньяалты, находятся в нескольких минутах ходьбы от объектов повседневной инфраструктуры. Они также расположены в 2,5 км от пляжа Коньяалты, в 2,6 км от яхт-пристани Сетур Марина, в 2,9 км от канатной дороги Сарысу, в 5,4 км от больницы Олимпос, в 13 км от Калеичи и в 26,5 км от аэропорта Антальи.

Квартиры с видом на горы расположены в проекте, построенном на земельном участке площадью 2435 м². В проекте представлены варианты стандартных квартир с 1 спальней и двухуровневых апартаментов с 2 и 3 спальнями. Комплекс располагает эксклюзивными удобствами, такими как бассейн, детский бассейн, лифт, детский парк, фитнес-центр, сауна, игровая комната, бильярдная, беседки и круглосуточная система видеонаблюдения.

Квартиры с современным дизайном имеют спальню, гостиную, кухню открытой планировки, ванную комнату и балкон. У квартир на этаже с садом есть собственный сад, а у двухуровневых пентхаусов – терраса.


AYT-04251

Местонахождение на карте

Коньяалты, Турция
Квартира в новостройке Квартиры с видом на горы и бассейн в Анталии, Коньяалты
Коньяалты, Турция
от
$171,875
