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Квартиры с террасой в Musalla Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Cesme, Турция
Квартира 5 комнат
Cesme, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция Резиденция располагае…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Cesme, Турция
Квартира 4 комнаты
Cesme, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
$855,499
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Параметры недвижимости в Musalla Mahallesi, Турция

с садом
с видом на море
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