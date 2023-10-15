Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Musalla Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры в Musalla Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Cesme, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Cesme, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция Резиденция располагае…
€1,31 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Cesme, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Cesme, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
€812,000

Параметры недвижимости в Musalla Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти