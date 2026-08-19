Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муданья
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Муданьях, Турция

;
двухкомнатные
6
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Муданья, Турция
Квартира 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$375,272
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и бассейном в Гюзельялы, Муданья, Бурса Эти квартиры в районе Бурга…
$145,939
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море и крытой парковкой в Муданье, Бурса Двухкомнатные квартиры располож…
$166,788
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2/4
Квартиры с видом на море и бассейном в Гюзельялы, Муданья, Бурса Эти квартиры в районе Бурга…
$172,579
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$229,333
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/4
Квартира с 2 спальнями и видом на море в проекте «Prime 360» в Муданье, Бурса Бургаз в Гюзел…
$166,788
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 2 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями на продажу с видом на море в Муданье, Бурса Эти квартиры располож…
$79,340
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями на продажу с видом на море в Муданье, Бурса Эти квартиры располож…
$137,831
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/5
Квартиры в престижном проекте с бассейном в Муданье Бурса Муданья, являющаяся самым любимым …
$271,030
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$208,484
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$160,996
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$250,181
Оставить заявку
Realting.com
Перейти