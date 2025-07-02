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Квартиры с видом на горы в Муданьях, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/5
Недорогие Готовые Квартиры в Муданье, Бурса. Квартиры в Халитпаше, Муданья, интересны своим …
$202,918
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