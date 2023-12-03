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Квартиры в Mehtercesme Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Mehtercesme Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Mehtercesme Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 13
Современные Апартаменты Рядом с Объектами Инфраструктуры в Стамбуле. Элитные апартаменты на …
€152,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Mehtercesme Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Mehtercesme Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Современные Апартаменты Рядом с Объектами Инфраструктуры в Стамбуле. Элитные апартаменты на …
€92,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Mehtercesme Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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