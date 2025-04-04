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Инвестиционная недвижимость в Kececi Piri Mahallesi, Турция

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Kececi Piri Mahallesi, Турция
Инвестиционная
Kececi Piri Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 3
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$846,240
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов