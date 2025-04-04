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Квартиры с видом на море в Kececi Piri Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Kececi Piri Mahallesi, Турция
Квартира 1 комната
Kececi Piri Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 3
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$2,22 млн
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Параметры недвижимости в Kececi Piri Mahallesi, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов