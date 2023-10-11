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Жильё с видом на горы в Kasikci Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
€264,443

Параметры недвижимости в Kasikci Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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