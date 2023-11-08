Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция

от €359,633

Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками. Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость). 1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года. 2 фаза - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Также, комплекс включает: 20 ресторанов и 120 магазинов. Кинотеатр. Фудкорт. Круглосуточная охрана. Шаттл к остановке метробуса и станциям метро. Преимущества Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера. Готово право собственности, подходит под получение гражданства. Расположение и объекты поблизости Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями. Автобусная остановка — 200 м Автомагистраль E5 — 2 км Станция метро — 1,8 км Улица Истикляль — 2 км Парк — 1,4 км