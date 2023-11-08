Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.
Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость).
1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года.
2 фаза - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Также, комплекс включает:
20 ресторанов и 120 магазинов.
Кинотеатр.
Фудкорт.
Круглосуточная охрана.
Шаттл к остановке метробуса и станциям метро.
Преимущества
Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера.
Готово право собственности, подходит под получение гражданства.
Расположение и объекты поблизости
Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями.
Автобусная остановка — 200 м
Автомагистраль E5 — 2 км
Станция метро — 1,8 км
Улица Истикляль — 2 км
Парк — 1,4 км