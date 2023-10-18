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Квартиры в Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 19
Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул…
€725,600

Параметры недвижимости в Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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