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Таунхаусы с видом на море в Измир, Турция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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