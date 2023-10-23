Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Iskele Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры в Iskele Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости в Iskele, Турция
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости
Iskele, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Процесс продажи особняков Laila 2, ставших символом İzmir G & uuml; zelbah & ccedil; e, нача…
€1,04 млн

Параметры недвижимости в Iskele Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти